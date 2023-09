Processo de cassação de Gabriel Azevedo vai prosseguir, decide relatório

440

Vereador Gabriel Azevedo pode ter seu mandato cassado após denúncia da ex-vereadora e deputada federal Nely Aquino de abuso de poder e autoridade (foto: Bernardo Dias/CMBH) A investigação da denúncia de quebra de decoro parlamentar e abuso de autoridade sobre o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido), terá continuidade após parecer da Comissão Processante, de autoria da relatora, vereadora Professora Marli (PP).





Em setembro, a maioria dos vereadores aprovaram a abertura do processo de cassação após denúncia da deputada federal e ex-vereadora Nely Aquino (Podemos-MG). A parlamentar citou agressões verbais aos vereadores Flávia Borja (PP) e Wagner Ferreira (PDT); gravação de uma conversa sem autorização com o vereador Marcos Crispim (PP); desrespeito na criação de uma nova CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) sobre os contratos da Lagoa da Pampulha; entre outras acusações.









O presidente da Câmara também pediu suspeição da relatora. Professora Marli é mãe do secretário da Casa Civil de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP), atual adversário político de Gabriel.





Estado de Minas, defendeu a cassação do mandato do vereador e chegou a relatar que sua Marcelo Aro, em entrevista dodefendeu a cassação do mandato do vereador e chegou a relatar que sua mãe era brava e que "quando era criança, ela dava uns castigos fora da proporção razoável"





No documento Marli relata que as declarações de seus familiares "não podem ser confundidas com declarações dela, e por isso, não implicam impedimento".

As vereadoras que integram a Comissão Processante Janaína Cardoso (União Brasil) e Iza Lourença (PSOL) terão cinco dias úteis, até a próxima quarta-feira (27/9), para apreciar o relatório.





Agora cabe a Gabriel Azevedo designar o início da instrução e determinar os atos diligências e audiências para o depoimento e inquirição das testemunhas. Apesar da denúncia, ele está mantido no cargo, após decisão da Justiça, caso perca a presidência terá de ser comunicado com 24 horas de antecedência.