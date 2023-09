'Setembro zero': Câmara de BH encerra Plenário sem votar nenhum projeto

440

Plenário da Câmara: Sessões Ordinárias são realizadas nos dez primeiros dias úteis do mês (foto: Barbara Crepaldi/ CMBH) A Câmara Municipal de Belo Horizonte encerrou nessa terça-feira (18/9) as sessões ordinárias de setembro, ocorridas nos dez primeiros dias úteis de cada mês, sem votar nenhum projeto de lei. A ausência ocorreu em meio a duas denúncias contra o presidente da Casa, o vereador Gabriel Azevedo (sem partido). Além do processo de cassação aberto pelos colegas - com 26 votos a favor, 14 abstenções e nenhum contrário - o parlamentar é alvo de um pedido de sua destituição da Presidência do Poder Legislativo.





"Nós vamos ter o 'setembro zero'. Nenhum projeto de lei foi votado aqui nesta casa. Nestes sete anos que aqui estou, é a primeira vez que vou passar sem votar um projeto sequer aqui dentro desta casa. Tivemos várias ferramentas utilizadas para isto não acontecer, até (a verificação) de quorum em dez, cinco e a última em três segundos", disse o vereador Wesley Moreira (PP) durante a sessão ordinária derradeira.









Durante a discussão da pauta do dia, o líder do prefeito Fuad Noman (PSD) na Câmara Municipal, o vereador Bruno Miranda (PDT), retomou o debate sobre as denúncias contra Azevedo e pediu para o presidente deixar o cargo. "Acho que a gente precisa avançar na pauta. Vossa excelência está passando por dois processos, um de afastamento e outro de cassação de mandato. Como uma pessoa que deseja o bem da Casa, deseja o seu bem e deseja o bem de todos aqui, eu acho que vossa excelência deveria se afastar da Presidência para que a gente pudesse ter um ambiente de paz aqui nesta casa", declarou.





De acordo com Miranda, Azevedo perdeu a confiança dos pares. "Quando a gente perde a confiança dos pares fica muito difícil com que a normalidade se restabeleça nesta casa. Tenta se passar um ar de normalidade, mas isto não está acontecendo. Na verdade, o que está acontecendo é uma parte da Câmara, ligada ao presidente, está usando os instrumentos regimentais para obstruir as nossas votações. Hoje, inclusive, conseguindo adiar a reunião da mesa-diretora", ponderou o líder do governo municipal.

Câmara de BH: Gabriel encerra sessão em segundos e impede votação de seu afastamento

Mesa Diretora

A menção feita por Miranda está relacionada à reunião da mesa-diretora que vai escolher o relator do pedido de destituição de Azevedo da Presidência, adiada de segunda-feira para esta terça, depois de duas tentativas, às 11h e às 15h50. O primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Juliano Lopes (Agir), fez uma nova convocação para às 15h30 desta terça-feira, 19. Os demais membros da comissão são os vereadores Ciro Pereira (PTB), Flávia Borja, Marcela Trópia (Novo) e Wesley Moreira (PP). "Determino ainda que o denunciado, o vereador Gabriel, seja comunicado da realização da reunião, mas, tão somente nesta condição, sendo que, será contado para quórum e não terá direito a voto", escreveu na convocação.





Conforme a Câmara Municipal, a denúncia em questão se relaciona a um suposto descumprimento do Código de Ética Parlamentar, previsto na Resolução 2.049/2002, cujo trâmite está definido no próprio código. "No caso em tela, está prevista a leitura da denúncia no Plenário, seguida da defesa do acusado e da apuração e produção de relatório pela Mesa Diretora, a ser submetido ao Plenário na hipótese de considerada procedente a denúncia", explicou o órgão.





No domingo (17/9), os procuradores da CMBH Bruno Oliveira Quinto e Izabella Santos e Nunes Romualdo assinaram um parecer em que afirmam que as reuniões da mesa diretora devem ser realizadas com a maioria dos integrantes e que não há previsão de contagem diferenciada em caso de impedimento de algum dos membros do colegiado.





Já nesta segunda-feira, servidores concursados técnicos da Procuradoria da Câmara e da Diretoria do Processo Legislativo apontaram "falhas existentes na tentativa de inventar um processo de afastamento da Presidência do vereador Gabriel por parte do primeiro vice-presidente Juliano Lopes". Segundo eles, "inexiste quórum para reunião da mesa diretora com a presença de apenas três integrantes", em referência a ausência de Trópia, Pereira e Azevedo das reuniões realizadas na sexta-feira e nessa segunda.

Presidente do Senado: Pacheco demonstra apoio a Gabriel Azevedo em meio a processo de cassação

Professora Marli: "Não sou brava"

Estado de Minas no começo do mês, quando declarou: "Mamãe é brava. Gabriel terá de se explicar a ela". A vereadora Professora Marli (PP), relatora do processo de cassação contra Azevedo, revelou que está lendo todo o material sobre o assunto e que em breve entregará o relatório - sem detalhar quando. A parlamentar ainda brincou dizendo que "não é brava", em referência a declaração feita pelo filho, o secretário de Estado da Casa Civil de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP) , durante entrevista aono começo do mês, quando declarou: "Mamãe é brava. Gabriel terá de se explicar a ela".





"Estou tratando com muita calma, com muita moderação e com muita ética. Principalmente, porque é um assunto muito sério. Eu estou aqui para trabalhar com honestidade, com coerência, com lisura e com ética. Eu vou ter muita calma, eu estou dentro do prazo. Já li várias vezes, vou continuar a ler, a grifar, a analisar. Serei muito justa, gente. É um assunto muito sério. Podem confiar no que eu for fazer, isto eu garanto para o povo de Belo Horizonte. Como eu sempre fiz, com honestidade e justiça. Eu até brinquei: eu leio, eu rezo, eu paro, eu penso, analiso e vou fazendo as minhas anotações. Então, daqui a pouco, o relatório vai chegar para vocês", declarou a vereadora.