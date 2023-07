Passagem dos ônibus de BH a R$ 4,50 traz alívio: "Pesava no meu bolso"

432

Espera por serviço melhor

Alívio no bolso, esperança de economia de tempo e bom serviço. Assim os passageiros dos ônibus das principais linhas de Belo Horizonte receberam a redução da tarifa de R$ 6 para R$ 4,50, neste sábado (08/07), após subsídio que tem como contrapartida aumento de linhas e melhoria dos serviços de transporte público. Na terça-feira (11/07), os táxis-lotação também serão barateados."Estava difícil demais. Ônibus a R$ 6 a gente tinha de pegar chorando para trabalhar, mas não tinha outro jeito. Um prejuízo que pesava no fim do mês demais. Fiquei até mais feliz em saber que baixou o preço da tarifa, porque preciso dos ônibus para tudo: trabalho, compras, médico e resolver os problemas no Centro", disse a faxineira Maria José da Silva, de 59 anos, usuária de linhas como a 9205, 4201 e 9101 trabalho.A oferta de ônibus também já deve aumentar neste sábado (08/07) com a ampliação de 155 viagens em 104 linhas, segundo a PBH. Foram 76 dias de castigo a passageiros e empregadores com o encarecimento de R$ 1,50, após o vencimento, em março de 2023, do subsídio acertado em 2022. Agora, a passagem nas linhas principais voltam a custar R$ 4,50 em Belo Horizonte, valor que era cobrado desde dezembro de 2018."O ônibus estava tão caro que dependendo do que precisava de fazer, valia mais a pena chamar um carro de aplicativo. Dependendo do que você vai fazer e do tanto de gente que vai, ainda vale a pena. Mas a redução foi boa, porque apesar de a empresa pagar uma parte, a outra parte desconta do nosso salário", afirma o reporsitor Matheus Felipe Silva de Oliveira, de 19 anos, que mora no Centro e trabalha na Avenida Silviano Brandão.

Táxis lotação maisis baratos

Mas há ainda cautela entre os passageiros, com a tradicional desconfiança mineira. "Voltou ao que era (mesmo valor entre 2018 e abril de 2023). Pesava no meu bolso, mas ainda tem muita demora, os ônibus estão tão cheios que só rodamos em pé, espremidos. Os carros são tão sujos que têm até barata. Vamos esperar para ver se ainda melhora mais", afirma o porteiro Reinaldo Pereira Soares, de 51 anos, que trabalha todos os dias de ônibus, pela linha 3051, entre a Savassi, na Região Centro-Sul, e o Bairro Betânia, na Região Oeste de BH.Os R$ 512,8 milhões de subsídios que serão pagos até o fim de 2023 só serão repassados integralmente caso as empresas cumpram exigências que constam na lei, como a ampliação da quantidade de viagens em 10% e a renovação de 420 veículos de transporte de passageiros.Uma das mais frequentes reclamações de passageiros que são os atrasos dos quadros de horários também pesarão no recebimento dos subsídios. Pesam também nos repasses, segundo a legislação aprovada para baratear a passagem, outros defeitos que tornavam uma luta as viagens diárias nos ônibus de Belo Horizonte, como sujeira dos veículos, falta de manutenção e conservação tanto mecânica quanto física dos veículos de transporte e o acionamento do ar-condicionado."A redução da passagem é boa, mas merecemos um serviço ainda melhor. Nas linhas que utilizo de casa para o trabalho o ar-condicionado raramente é acionado e o ônibus está sempre lotado, não importa se for no domingo ou nos feriados. Precisava de mais linhas", afirma a auxiliar de laboratório, Gildany Sabina, de 30, que costuma circular nas linhas 9412 e 9503 e neste sábado fazia compras com a sua mãe, Romilda Sabina Gomes, de 55.Acompanhando a redução das tarifas, os táxis-lotação que circulam nas avenidas do Contorno e Afonso Pena também terão as viagens barateadas, a partir de terça-feira (11/07). Atualmente é cobrado R$6 por passageiro.Com a portaria Nº 018/2023 da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (SMOB) emitida na sexta-feira (07/07), os serviços caem para R$ 5 na Afonso Pena e R$ 4,50 na Contorno. A informação deve ser fixada com papel adesivo nos vidros traseiros esquerdos dos táxis.As linhas circulares e alimentadoras não serão afetadas e permanecem com preço da passagem em R$ 4,20, valor que também encareceu em abril, quando eram cobrados R$ 3,15.Ainda estão em discussão na Câmara Municipal de Belo Horizonte os vetos do prefeito Fuad Noman (PSD), como o que permitiria repassar 10% do subsídio aos permissionários do transporte suplementar, e a gratuidade no serviço aos domingos e feriados.Consulte o quadro de horários das linhas de Belo Horizonte pelo link da BHTrans