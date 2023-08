CPMI quer propor delação premiada a Mauro Cid

Nessa quinta-feira (24/8), a comissão aprovou a reconvocação do tenente-coronel Mauro Cid (foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro quer propor um acordo de delação premiada com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O acordo seria em troca de uma redução da possível pena que o ex-ajudante receberia em razão das investigações sobre os atos golpistas e a suspeita de fraude em cartões de vacinação. Esse tipo de acordo é inédito em CPIs.