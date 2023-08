Em CPI do Distrito Federal, Cid diz que permanecerá em silêncio novamente

A CPI dos Atos Antidemocráticos, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ouve hoje o Tenente-Coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No início do depoimento, Cid afirmou que permanecerá em silêncio durante a sessão, assim como fez na CPMI realizada pelo Congresso Nacional.





“Em respeito ao Congresso Nacional e seguindo a mesma linha adotada naquela linha de inquérito e sem qualquer intenção de desrespeitar os trabalhos conduzidos por essa CPI, e considerando minha inequívoca condição de investigado e por orientação da minha defesa técnica, farei uso em toda essa sessão do meu direito constitucional ao silêncio”, declarou o militar.





Leia: Natuza para advogado de Cid: 'O senhor enganou todo mundo?' Cid usou o direito de falar apenas para descrever as atribuições da função dele enquanto ajudante de ordens do ex-presidente, incluindo o dever de receber e entregar presentes ao mandatário, assim como impressão de documentos, execução da agenda, recepção de pessoas ou autoridades para reuniões, atendimento de ligações, recebimento de correspondências e auxiliá-lo com suas finanças pessoais.

Também explicitou que a função dele era de assessorar o então presidente e que não participava de atividades relativas à gestão pública. “Exatamente pela discrição inerente à função, não questionamos o que era tratado nas respectivas agendas e reuniões”, afirmou Cid.