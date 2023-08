Único deputado a votar contra MP do salário mínimo justifica: 'Foi um erro'

440

O deputado federal Luiz Lima (PL-RJ) foi o único parlamentar a votar contra o texto-base da Medida Provisória que fixa o salário mínimo em R$ 1.320, aprovado na Câmara dos Deputados na noite dessa quarta-feira (23/8). Logo após a votação, o deputado foi ao plenário justificar e tentar reverter o voto.





"Eu gostaria de justificar aqui. Eu estava tão tenso e preocupado com a situação de Nova Friburgo (RJ) que votei contra o aumento do salário mínimo. É claro que eu não sou contra o aumento do salário mínimo, foi um erro. Um erro que eu quero justificar aqui e dizer que eu quero lutar para que o aumento do salário seja sempre equiparado e superior ao aumento da inflação no nosso país".

"Eu estava resolvendo uma questão local de Friburgo. Eu não votei no telefone, pelo sistema infoleg, eu votei na mesa do plenário. E aí, quando cliquei o dedo, eu devo ter clicado o botão errado. Eles são do lado um do outro, e aí confirmei. Imaginei que tivesse votado sim", disse.





A medida provisória que fixa o salário mínimo em R$ 1.320 e amplia a isenção do imposto de renda para pessoas físicas foi aprovada com 439 votos favoráveis, um voto contrários e uma abstenção.