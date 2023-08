Presidente da CPMI do 8/1 quer concluir os trabalhos até 17 de outubro

440

Arthur Maia quer concluir os trabalhos da comissão até o dia 17 de outubro (foto: (Ed Alves/CB/DA.Press))

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, Arthur Maia (União-BA), afirmou, nesta quinta-feira (24/8), que pretende concluir os trabalhos do colegiado até 17 de outubro. Segundo o parlamentar, nesta mesma data, a senagora Eliziane Gama (PSD-MA) deve ler o relatório e, na sessão seguinte, o documento deve ser colocado para apreciação do plenário.

“Ainda hoje vou me reunir, outra vez, com algumas lideranças, no propósito da gente construir uma pauta que eu espero que seja decisiva”, disse o presidente da comissão. Segundo o político, em conversa com a senadora Eliziane, eles analisaram o calendário e observaram que, levando em consideração os feriados de 7 de setembro e 12 de outubro, seriam realizadas, até 17 de outubro, 12 reuniões do colegiado.

“Considerando que nós temos dois feriados nos próximos meses, o 7 de setembro e o 12 de outubro, os dois caem numa quinta-feira. Possivelmente, não haverá atividade parlamentar durante a semana do feriado em setembro, consequentemente seria muito desagradável chamar só os deputados da comissão. Então, se não houver reunião nessa semana e fizermos uma reunião na semana do 12 de outubro, considerando esse depoimento de hoje, até o dia 17 de outubro, teríamos 12 reuniões”, detalhou.

Na avaliação de Maia, as sessões deveriam ser todas dedicadas às oitivas. “Dessas 12 reuniões, três delas já estão comprometidas com depoimentos. Portanto restarão nove reuniões. Me parece que essas nove reuniões deveriam ser todas dedicadas a oitivas de testemunhas”, disse.

“A relatora está na sua fase final de trabalho, ela tem prioridade para pedir a elaboração da pauta, porque ela está comandando as investigações. Eu estou tentando fazer uma composição entre governo e oposição para fazermos uma pauta definitiva até o dia 17 de outubro”, explicou o presidente. “A minha sugestão é que nós concluamos os trabalhos até, o mais tardar, dia 17 de outubro. Se a relatora pudesse ler o relatório dela no dia 17, a gente faria a leitura do relatório e teríamos a sessão seguinte para debate a votação do relatório”, concluiu Maia.