Presidente da CPMI diz se vai investigar Bolsonaro por venda de joias

“Venda de joias, quebrar o RIF [Relatório de Inteligência Financeira] do presidente Bolsonaro. Será que vocês, alguém aqui, em juízo perfeito, vai imaginar que o presidente Bolsonaro tava lá mandando Pix, da conta dele, para patrocinar invasão do Palácio do Planalto ou do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro? Obviamente que não", disse.









Arthur Maia ironizou o caso e disse para se criar uma nova CPMI (foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Maia afirma que esses casos só seriam alvos da CPMI se houver vinculação com os atos golpistas. “Não vejo sentido para quebrar o sigilo apenas porque é o ex-presidente da República. Então, se quiserem fazer uma CPI pra discutir presentes de ex-presidentes venda de Rolex, negócio de joias, façam outra CPMI", exclamou o deputado.





O presidente da CPMI ainda explicou que o depoimento do hacker Walter Delgatti Neto se enquadrava no escopo do colegiado porque ele teria trabalhado para desacreditar o processo eleitoral.





Ontem (22/8), os membros da comissão deveriam votar a quebra do sigilo da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), mas um desentendimento e falta de acordo entre oposição e base cancelou a sessão deliberativa. O requerimento será apreciado nesta quinta-feira (24/8) , junto com uma nova convocação do tenente-coronel Mauro Cid.

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia (União-BA), afirmou que o colegiado não irá investigar fatos relacionados ao caso da venda ilegal de joias e não deve quebrar o sigilo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).