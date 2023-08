Bolsonaro e Michelle darão depoimentos simultâneos

Brasília - O ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e outras seis pessoas ligadas a eles foram intimados ontem pela Polícia Federal (PF) a prestar depoimentos simultâneos no próximo 31 no âmbito das investigações sobre suposta venda ilegal de joias.

Foram chamados também Fabio Wajngarten e Frederick Wassef, ambos advogados de Jair Bolsonaro; Marcelo Câmara, assessor especial de Bolsonaro; general da reserva Mauro Cesar Barbosa Cid, pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente; e Osmar Crivellati, assessor de Bolsonaro. A PF informou que o propósito das oitivas simultâneas é evitar que os depoentes combinem respostas.

No último dia 11, a PF fez operação sobre a suposta tentativa, comandada por militares ligados ao então presidente Bolsonaro, como o advogado Frederick Wassef, que já defendeu a família Bolsonaro, e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, de vender ilegalmente presentes dados ao governo por delegações de outros países.

Esses depoimentos em grupo ocorrerão no mesmo dia em Jair Bolsonaro também deve ser interrogado sobre o caso dos empresários que discutiram golpe de Estado em mensagens de WhatsApp encontradas pela PF. Serão a quinta e a sexta vez que Bolsonaro vai depor na PF.

A última oitiva será no inquérito que investiga troca de mensagens entre o ex-chefe do Executivo e empresários sobre tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro já depôs na PF em 5 de abril (investigação sobre as joias sauditas), 26 de abril (inquérito sobre os atos golpistas de 8 de janeiro), 16 de maio (sobre a suspeita de fraude em cartões de vacinação contra COVID) e 12 de julho (suposto plano de golpe de Estado denunciado pelo senador Marcos do Val). Na última segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou arquivar a investigação contra os empresários Afrânio Barreira Filho, José Isaac Peres, José Koury Junior, Ivan Wrobel, Marco Aurélio Raymundo e Luiz André Tissot, que foram alvo de mandados em agosto de 2022, por conversas sobre suposto golpe.

O ministro também concedeu à PF mais 60 dias para que sejam feitas diligências em relação a Luciano Hang e Meyer Joseph Nigri. A investigação foi mantida para apurar o conteúdo do celular de Hang e possível vínculo com Jair Bolsonaro, de acordo com a PF. Nas mensagens enviadas por aplicativo, os dois defenderam um golpe de Estado caso Lula vencesse a eleição. A PF encontrou no celular de Meyer mensagens recebidas do contato “Pr Bolsonaro 8”, que seria de um dos números do ex-presidente. O texto faz ataques a integrantes do STF e pede divulgação de fake news sobre urnas eletrônicas com a ordem: “Repasse ao máximo”. No texto atribuído a Jair Bolsonaro, ele ataca o ministro Luís Roberto Barroso por defender o “processo eleitoral como algo seguro e confiável” e trata a defesa do voto eletrônico como “interferência” no pleito.





DISPENSADO

O advogado Daniel Leon Bialski deixou a defesa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no inquérito que investiga a venda ilegal de bens da União. O juristou afirmou que a decisão de deixar o caso foi tomada por ela e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que vai “respeitar” a vontade do casal. A partir de agora, a defesa de Michelle será de responsabilidade dos profissionais que também cuidam de ações do ex-chefe do Executivo. “Os advogados que atualmente representam o ex-presidente Jair Bolsonaro poderão e a representarão habilmente, daqui por diante, neste caso”, afirmou Bialski.

O inquérito é referente às milícias digitais, em que aponta a existência de uma organização criminosa que se articularia digitalmente, em núcleos político, de produção, de publicação e de financiamento, com a finalidade de atentar contra a democracia no Brasil. O caso das joias sauditas faz parte do mesmo processo.

Daniel Bialski foi contratado depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a quebra de sigilo bancário da ex-primeira-dama. Os motivos para o advogado deixar o caso seriam “de foro íntimo”.