CPMI do 8/1 aprova reconvocação de Mauro Cid

Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro depôs à comissão em julho (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro aprovou, nesta quinta-feira (24/8), a reconvocação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).