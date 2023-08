CPMI dos atos antidemocráticos quer ouvir G. Dias na próxima semana

O general da reserva do Exército Gonçalves Dias, ex-ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos antidemocráticos.

Imagem do general dentro do Planalto durante os ataques do 8 de janeiro alimentou teorias bolsonaristas

A data da oitiva, a princípio no dia 31 de agosto, seria anunciada durante sessão desta terça-feira (22/8), mas o dia foi cancelado pelo presidente do colegiado, deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), por falta de acordo entre os parlamentares da base governista e da oposição. Maia afirmou que o clima ficou “acirrado” durante a reunião preliminar.

G.Dias é um dos principais alvos do núcleo aliado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua imagem durante os ataques do 8 de janeiro entre os vândalos que depredaram o Palácio do Planalto foi o estopim para a criação da CPMI. As gravações são usadas como argumento pelos bolsonaristas que alegam omissão do governo Lula.