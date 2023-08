Redes reagem à cobrança de Zema a Lula: 'Não lembro de cobrar o Bolsonaro'

440

Governador está sendo criticado por fazer cobranças ao governo Lula; internautas acusam ele de nunca ter cobrado medidas do governo Bolsonaro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Após o governador Romeu Zema (Novo) cobrar o governo Lula melhorias para as rodovias federais mineiras, internautas começaram a criticar a cobrança e acusar o governador de nunca ter cobrado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Em um dos comentários, um internauta também destacou que a área citada por Zema é privatizada. "Quatro anos que tu puxou o saco do Bolsonaro e ganhou o que pra MG? NADA.

No mais, o acidente ocorreu na parte privatizada da BR-381. Uma vergonha tu querer utilizar um acidente com vigiadas (sic) fatais pra fazer política", disse.

Outro internauta relembrou uma matéria do Estado de Minas, do início do ano, que informava que a situação das estradas mineiras piorou 311% em 2022.

Quem governava em 2022?

Pq o Zema só acordou do coma em 2023? pic.twitter.com/3cFfr3MwHp %u2014 . (@oantonlojr) August 22, 2023

4 anos e nada de rapidez e efetividade para o governo que você apoiava %u2014 Thiago Bringer (@tbringer) August 22, 2023

Outros comentários citaram a ausência do governador Romeu Zeman quando os ministros do governo Lula , Flávio Dino (ministro da Justiça) e Wellington Dias (ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), estiveram em Belo Horizonte, nessa segunda-feira (21/8).





"Ficou calado nos 4 anos do bolsonarismo .... e ontem não foi na cerimônia com o governo federal na Pampulha. Deveria ter vergonha mas infelizmente é uma das boas características que lhe faltam. Rodovias estaduais estão destruídas. São sua função. Vamos falar sobre elas?", questionou.

"Quando os Ministros do governo @LulaOficial vão a Minas tu foges!", comentou outro.