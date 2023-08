Lula critica FMI: 'deveria ajudar, mas não ajuda'

Durante live semanal nesta terça-feira (22/8), o presidente Lula (PT) criticou o Fundo Monetário Internacional (FMI) e defendeu a criação de um novo banco mundial. Ele desembarcou em Johanesburgo ontem para participar da 15ª cúpula do Brics, onde pretende abordar o assunto com os outros países membros.

O FMI é uma organização internacional com sede nos Estados Unidos, criada com o objetivo de ajudar na reconstrução do sistema monetário mundial no período pós-Segunda Guerra. Atualmente, o fundo é o maior provedor de empréstimos para nações.