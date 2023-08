Lula revela vontade de ampliação do Brics: 'Não é difícil entrar'

440

Durante o podcast “Conversa com o presidente” nesta terça-feira (22/8), Lula (PT) falou sobre a participação do Brasil na 15ª Cúpula dos Brics, que acontece esta tarde em Johanesburgo, África do Sul, e defendeu a ampliação do bloco. O Brics é um grupo formado por cinco economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.





Leia: Cúpula do Brics expõe complexo vínculo entre África do Sul e Rússia “Eu acho que os Brics têm possibilidade de ampliação”, afirmou Lula. “Não é difícil entrar. Obviamente que tem que estabelecer determinados procedimentos para que as pessoas entrem, para que a gente não descubra amanhã que a gente colocou alguém que era contra os Brics”, completou.





“Eu defendo que nossos irmãos da Argentina possam entrar no Brics. Eu defendo isso, vamos ver na reunião como fica. É muito importante a Argentina estar no Brics, porque o Brasil não pode fazer política de desenvolvimento industrial e não lembrar que a Argentina é um país que tem que crescer junto com o Brasil”, afirmou Lula.

Além disso, o presidente também defendeu a entrada de países membros do Brics como membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Lula pretende buscar apoio da Rússia e da China, que atualmente fazem parte do conselho, para que o Brasil, a África do Sul e a Índia também possam incorporar o grupo.





“Nós queremos sentar em uma mesa de negociação em igualdade de condições com a União Europeia, com os Estados Unidos e com outros países”, declarou.