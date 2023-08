CPMI: Moro diz que comissão não deve investigar joias de Bolsonaro

O senador Sergio Moro (União-PR) comentou pela primeira vez um dos escândalos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao comentar sobre os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro, o parlamentar opinou dizendo que a comissão não deve investigar o caso das joias. Desde o início do escândalo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, Moro não se posicionou sobre o assunto.

"Desnecessário. Existe uma iniciativa da parte do governo que quer investigar o episódio das joias do Bolsonaro. Por mais que isso tenha que ser investigado, isso não tem nada a ver com a CPMI. O que isso tem a ver com o 8 de janeiro? As joias não invadiram nada. É um outro assunto. Estamos desviando o foco da comissão", disse o senador Sergio Moro, antes da convocação de Mauro Cid ser votada.