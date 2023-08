Relatora da CPMI sobre Feliciano: 'Pessoa abjeta, misógina'

A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos antidemocráticos, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), trocou ofensas com o deputado federal Marco Feliciano (PL-SP), durante sessão desta quinta-feira (24/8). O bolsonarista afirmou que a senadora estaria com um relatório “pronto” e já teria o nome de quem pediria indiciamento.









Eliziane rebateu dizendo que o deputado se tornou uma pessoa “abjeta e misógina”. “Desde o primeiro dia que eu cheguei a esta comissão, o senhor me provoca. O senhor me olha com olhar carregado de ódio”, disse.





A senadora ainda afirmou que a forma como Feliciano trata as mulheres no Congresso é “surreal”. “O senhor é pastor, mas, como o senhor me disse na última reunião, o senhor me pediu para eu não lhe chamar de pastor. De fato, o senhor não merece ser chamado de pastor", continuou.





Já Feliciano, disse que a relatora seria uma “mentirosa contumaz” e “oportunista”. “Ataca minha religião, ataca a minha fé, como se isso aqui fosse uma igreja, aqui é o parlamento brasileiro. Se quiser conversar como pastor, vá lá no púlpito da minha igreja, no gabinete pastoral, aqui falemos de parlamentar para parlamentar. É uma mentirosa contumaz", disse.