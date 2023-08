Francisco Dornelles, ex-governador do RJ, será velado nesta sexta (25)

O presidente de honra do Progressistas, Francisco Dornelles, ex-ministro da Fazenda e ex-governador do Rio de Janeiro, será velado nesta sexta-feira (25/8), na sede da Fundação Getúlio Vargas (FGV), na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro.

Dornelles morreu na quarta-feira (23/8), aos 88 anos . Ele nasceu em Belo Horizonte, em 1935, e fazia parte de uma família com ampla vocação política. Era parente de três ex-presidentes da República. Por parte de pai, era primo de segundo grau do ex-presidente Getúlio Vargas. Por parte da mãe era sobrinho dos ex-presidentes Tancredo Neves e Castelo Branco, além de ter como tio Ernesto Dornelles, que já foi senador e governador do Rio Grande do Sul.