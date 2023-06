Mesmo com atos esvaziados, Deltan agradece manifestações de apoio

440

Defesa de Deltan foi uma das pautas de movimentos que levaram poucos manifestantes às ruas neste domingo (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) foi às redes para agradecer as manifestações de apoio a seu mandato, cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no mês passado. O ex-procurador manifestou admiração a quem participou dos atos, que acabaram por levar poucas pessoas às ruas neste domingo (4/6).









Admiração total pelos brasileiros que estão se manifestando hoje pela democracia e respeito aos votos, à liberdade e à justiça. https://t.co/YM8hVcnCKp %u2014 Deltan Dallagnol (@deltanmd) June 4, 2023





O mandato de Deltan foi cassado por unanimidade pelo TSE , que considerou que o ex-procurador da Lava-Jato se exonerou do cargo com a intenção de evitar que processos movidos contra ele se tornassem administrativos.





O parlamentar estava na mira do Conselho Nacional do Ministério Público e, caso as denúncias virassem processos, ele seria impedido de disputar eleições. Deltan ainda pode tentar a reversão da decisão via Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF).





A defesa de Deltan era uma das pautas dos atos marcados para diversas capitais brasileiras neste domingo. Organizado pelo grupo Vem Pra Rua (VPR), a manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo-SP, contou com a soltura de 345 balões pretos para simbolizar os cerca de 345 mil votos recebidos pelo ex-procurador. Ele foi o deputado federal mais votado do Paraná.





Não é a primeira tentativa de manifestações populares a favor da manutenção do mandato de Deltan que angaria poucos apoiadores. Em Curitiba-PR, dias após a decisão do TSE, dezenas de pessoas acompanharam um carro de som pelas ruas da capital paranaense . O próprio deputado participou do ato nesta ocasião.





O VPR convocou atos em ao menos 17 cidades brasileiras para este domingo. Além da defesa de Deltan, o grupo levou às ruas pautas como a destituição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), críticas à nomeação de Cristiano Zanin ao STF e à defesa do líder venezuelano Nicolás Maduro feita reiteradamente pelo presidente brasileiro durante a semana.









As pautas difusas, mas com foco em críticas a gestão de Lula, foram levantadas pelo Vem Pra Rua junto a recordações dos dez anos das jornadas de junho de 2013. O VPR foi um dos movimentos que surgiu após os protestos de uma década atrás e ganhou força nas subsequentes manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT).