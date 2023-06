STF autoriza transferência de Roberto Jefferson para um hospital

440

Advogados relatam depressão severa e remissão de um câncer (foto: Reprodução/Redes Sociais) O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou, neste domingo (4/6), a transferência do ex-deputado federal Roberto Jefferson do presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro, para um hospital particular. Segundo a esposa, Ana Lúcia Jefferson, o estado de saúde dele é grave, não conseguindo andar e nem se alimentar na prisão.









A defesa de Jefferson também afirmou que ele está desidratado, com depressão e suspeita da remissão de um câncer no pâncreas. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu um prazo de 24 horas para que a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio de Janeiro informasse sobre o real quadro de saúde do detento.





Com o envio da documentação médica a transferência foi autorizada. A decisão ainda acompanha medidas cautelares: Jefferson está proibido de receber visitas sem autorização judicial, utilizar o aparelho celular, acessar as redes sociais e conceder entrevistas.





O ex-deputado está preso desde o final de outubro de 2022, após atacar com tiros agentes da Polícia Federal que foram até sua casa cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela Suprema Corte.