Deputado mineiro vai presidir Frente da Mineração Sustentável no Congresso

Zé Silva (foto) vai presidir Frente da Mineração Sustentável do Congresso Nacional (foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados)

O Congresso Nacional vai lançar, nesta quarta-feira (22/3), em Brasília (DF), a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável (FPMin). A presidência do grupo caberá ao deputado federal Zé Silva (Solidariedade-MG). A criação da coalizão foi apoiada por 209 parlamentares - entre deputados federais e senadores. A ideia é encampar debates sobre a necessidade de conciliar a atividade minerária à preservação ambiental.O combate ao garimpo ilegal também vai pautar a atuação da FPMin. Os congressistas preparam, ainda, conversas a respeito da transição para formas sustentáveis de energia. Previsto, também, o mapeamento do território brasileiro a fim de entender as potencialidades minerais de cada região."A mineração é uma atividade que garante mais de 200 mil empregos no Brasil, estão previstos mais de 50 bilhões de investimentos até 2026 e com base na ciência moderna, na tecnologia da informação, é preciso que aproveitamento minerário se transforme em qualidade de vida, emprego, renda e infraestrutura para Minas Gerais e para o Brasil", disse Zé Silva, aoA Frente da Mineração Sustentável vai ter dois vice-presidentes. Um deles será o senador Zequinha Marinho (PL-PA); o outro, o deputado federal pela Bahia José Rocha, do União Brasil.Zé Silva é o líder do governador mineiro Romeu Zema (Novo) no Congresso . De trajetória ligada à agricultura, ele já defendeu publicamente que não haja empreendimentos de exploração do solo na Serra do Curral , cartão-postal de Belo Horizonte.