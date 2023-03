Deputado do Solidariedade será o líder do governo Zema no Congresso

Presidente do Solidariedade em Minas, Zé Silva vai ser o líder do governo Zema no Congresso (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados )

Aro deve ir para a Casa Civil

O governador Romeu Zema (Novo) escolheu o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade, para ser o líder do Poder Executivo de Minas Gerais no Congresso Nacional. O martelo foi batido nessa terça-feira (14/3). A liderança do governo mineiro em Brasília (DF) foi criada em 2021, paraestreitar os laços entre o Palácio Tiradentes e os poderes Legislativo e Executivo federais.Na prática, Zé Silva terá papel importante nas articulações do governo mineiro na capital federal. Ele vai trabalhar em parceria com o ex-deputado federal Marcelo Aro (PP), que foi o líder do governo Zema em Brasília na legislatura passada e, agora, atua como consultor da Secretaria de Estado de Governo. O titular da pasta, Igor Eto, também vai auxiliar no processo de interlocução com deputados federais, senadores e integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)."O estilo mineiro de fazer gestão, comprometido com os princípios éticos e morais, bem como em gerar resultados para a população, pontos que tenho em comum com o governador, farão com que Minas Gerais seja ainda mais fortalecida com esta união", disse Zé Silva O Solidariedade é um dos partidos que compõem a base aliada a Zema. A legenda, inclusive, apoiou a campanha de Zema à reeleição. Zé Silva é o presidente da agremiação em Minas Gerais. No plano nacional, o partido, liderado por Paulinho da Força, compõe o governo Lula e negocia a formação de uma federação com PDT e PSB."A indicação do governador, com certeza, vai ser importante para trazermos mais benefícios para Minas Gerais e para a defesa das causas que defendemos como o agro e a mineração sustentável. Também vamos trabalhar para a união dos poderes do estado e da República, em defesa de um futuro melhor para Minas e para o Brasil", completou o parlamentar, de trajetória ligada à agricultura familiar.Embora ocupe hoje cargo ligado à Secretaria de Governo, Marcelo Aro deve mudar de posto no governo. Isso porque ele é o favorito para chefiar a Secretaria de Estado da Casa Civil, cuja criação foi pedida pelo governador à Assembleia Legislativa . Uma minirreforma administrativa já começou a tramitar na Casa.Entre os aliados de Zema, a expectativa é que a Casa Civil estadual ajude a impulsionar, justamente, o processo de articulação com o governo Lula e o Congresso Nacional. A tendência é que Aro, inclusive, dê expediente de Brasília na maioria dos dias.