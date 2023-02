Pacheco sobre um mês de atos golpistas: 'Democracia está de pé'

Em discurso na plenária, Pacheco disse que a democracia "saiu mais forte" (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), abriu a sessão plenária da Casa nesta quarta-feira (8/2) relembrando a marca de um mês dos atos terroristas. Pacheco disse que "uma minoria inconformada com o resultado eleitoral" atentou contra a democracia brasileira no 8 de janeiro.









O presidente do Congresso Nacional reiterou que o episódio será relembrado e que os envolvidos serão punidos. "As instituições brasileiras não se eximirão de investigar e punir exemplarmente todos os criminosos envolvidos, direta ou indiretamente, naquela barbaridade", frisou.

O Senado realizou, segundo o presidente, diversas mudanças para reforçar a segurança da instituição. "Aumentamos o número de detectores de metal nos acessos aos prédios do Senado. Estamos reforçando a capacitação da nossa polícia legislativa para coibir e conter outras tentativas", relatou.

No último dia 1º, Pacheco afirmou à imprensa que fará a leitura do requerimento de instalação da CPI dos atos antidemocráticos no plenário do Senado. A comissão investigará os atos golpistas de 8 de janeiro.