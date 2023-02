Octavio Guedes ironiza 'derrota do bolsonarismo no voto impresso'

Comentarista da Globo News, Octavio Guedes, ironiza derrota de Rogério Marinho à presidência do Senado Federal (foto: Globo)

Deu Pacheco. A primeira derrota do bolsonarismo em 23 foi no VOTO IMPRESSO! %u2014 Octavio Guedes (@octavio_guedes) February 1, 2023

O comentarista da GloboNews, Octavio Guedes, usou as redes sociais para comentar a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à presidência do Senado, decidida nesta quarta-feira (1/2). Ele repercutiu a derrota dos parlamentares bolsonaristas, que apoiavam a candidatura de Rogério Marinho (PL-RN), ao destacar o processo de voto impresso da Casa.“Deu Pacheco. A primeira derrota do bolsonarismo em 23 foi no VOTO IMPRESSO!”, escreveu o jornalista no Twitter, referindo-se ao placar de 49 a 32 favorável ao senador mineiro , que permanecerá na presidência da Casa no biênio 2023-2024.A fala de Octavio é uma crítica ao voto impresso, defendido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores nas últimas eleições . Segundo eles, a urna eletrônica não era confiável, apesar de o próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter desmentido as inúmeras fake news implantadas na época.Nesse sentido, Guedes ironizou o apoio que Marinho recebeu de parlamentares ligados a Bolsonaro, como o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) - que desistiu da própria candidatura para fortalecer a chapa apoiadora do ex-presidente -, e da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro