Bolsonaro defende voto impresso e ataca ministro: 'Barroso mente'

Bolsonaro disse que Barroso mente descaradamente e que não é um problema pessoal com o ministro do STF (foto: EVARISTO SA / AFP) Em entrevista ao Programa 4 x 4, no Youtube, na noite deste domingo (26/6), o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a defender o voto impresso e afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, conversou com 11 líderes de partidos no Congresso Nacional e conseguiu reverter na Comissão Especial, feita em agosto de 2021, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/19 que torna obrigatório o voto impresso.





"Lamentavelmente, é difícil falar porque não é nada pessoal, mas o Barroso mente descaradamente nessas questões. Um ministro mentindo dentro e fora do Brasil”.





Fraude

Sem apresentar provas, Bolsonaro, mais uma vez, disse que venceu as eleições no primeiro turno de 2018.

“Eu gostaria de falar ao vivo certos detalhes para todas as televisões sobre porque eu não ganhei no primeiro turno e ganhei no segundo turno, me desculpe não vou abrir pra vocês. Mas é uma questão que está bem estudada e tá bem pronta para ser divulgada”.

"Eu acredito que, pelas provas que tenho em minhas mãos, que vou mostrar brevemente, eu tinha sido, eu fui eleito no primeiro turno, mas no meu entender teve fraude. E nós não temos apenas palavras, nós temos comprovado, brevemente eu quero mostrar", disse o presidente em Miami.

Até então, Bolsonaro não comprovou fraude nas eleições.