Flávio: TSE deveria dar voto impresso 'de prêmio' a Bolsonaro em 2º mandato

Flavio Bolsonaro diz que Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deveria dar o voto impresso "de prêmio" a Bolsonaro (foto: Divulgação/PSL)

senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 01 do presidente Jair Bolsonaro (PL) e coordenador da pré-campanha do pai, disse nesta quarta-feira (18/5) que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deveria dar o voto impresso "de prêmio" a Bolsonaro em um eventual segundo mandato.

"Sistema fácil de fazer", afirmou Flávio em entrevista ao SBT. Também segundo o senador, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) deveriam parar de "infernizar a vida do presidente dia sim e dia sim também".

Petrobrás

Além do sistema de voto impresso, o parlamentar também mencionou na entrevista ao SBT que a Petrobrás e apontou que a política de preços da empresa não será alterada. "Isso é algo que o presidente Jair Bolsonaro não pode interferir na Petrobras", comentou.

Flávio citou os motivos: "Se ele fizer isso, causa uma instabilidade geral. O dólar vai lá para as alturas, desvaloriza o valor da Petrobras na Bolsa de Valores. E acaba piorando. Com certeza, se fosse para fazer, ele teria feito. Eu acho que uma grande parte da solução desse problema passa pela decisão do Conselho da Petrobras, de pegar uma parte desse lucro que ela tem e fazer com que o preço final na bomba diminua."