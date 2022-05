Participação de Bolsonaro em debates ainda não está confirmada, diz Flávio

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 01 do presidente Jair Bolsonaro (PL) e coordenador da pré-campanha do pai, disse nesta quarta-feira (18/5) considerar importante que seu pai vá aos debates eleitorais.





Segundo o senador, o presidente deve ir aos debates em que o seu principal oponente eleitoral, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), esteja. “O lado de lá só vai nos atacar com mentiras”, disse. “Eles precisam fazer o tira-teima”, destacou. Flávio, contudo, deixou em aberto a participação do presidente nos debates: “Ele não vai confirmar e nem dizer que não vai a debates”, destacou, em entrevista ao SBT.





De acordo com Flávio, Bolsonaro é o estrategista e comandante da campanha. O senador ainda disse que o PT podia ter cinco vezes mais dinheiro do que o PL para a campanha eleitoral, mas o produto deles (Lula) é “muito ruim”.





"É um ex-presidiário, condenado em primeira instância, segunda instância no Supremo [Tribunal Federal]. O povo que der um Google, encontrará o Antonio Palocci falando que entregava dinheiro pro Lula em caixas no aeroporto”, disparou o senador. “Há pessoas que testemunharam a participação direta de Lula nesta grande quadrilha”, disse.





Lula livrou-se do último dos 25 processos derivados da Lava-Jato no início do mês de março.