Eduardo Girão desiste da presidência do Senado e declara apoio a Marinho

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) desistiu de disputar o posto de presidente do Senado pelo biênio 2023-2024. Ao anunciar a desistência, na segunda reunião preparatória da Casa na tarde desta quarta-feira (1/2), Girão declarou apoio a Rogério Marinho (PL-RN), que tentará a presidência.









"Rogério Marinho, meu voto e meu apoio são seus. Que você possa ser a renovação tão aguardada por milhões de brasileiros", completou, ao finalizar o discurso.





Agora, Marinho vai disputar o cargo de presidente do Senado com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O parlamentar por Minas Gerais busca a reeleição no posto máximo do Congresso Nacional.





A votação ocorre ainda nesta quarta-feira, após a reunião que marcou a posse de 27 novos senadores . O voto é secreto, e será eleito o candidato que tiver a maioria simples das escolhas - 42 dos 81 parlamentares.