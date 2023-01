Congresso, Planalto e STF têm segunda-feira de contabilização de perdas

Dentro e fora dos prédios, o saldo do domingo é de destruição (foto: Sergio Lima / AFP) A segunda-feira (9/1) foi dia de contabilizar os danos causados pelos atos de terrorismo em Brasília-DF do dia anterior. Milhares de bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes e, sem resistência policial, entraram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). De volta à capital federal, parlamentares, membros do Judiciário e integrantes da equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostraram detalhes da destruição.













Em nota oficial, o Palácio do Planalto listou, além de perdas estruturais, diversas obras do acervo artístico e arquitetônico que foram vandalizadas. Segundo o diretor de Curadoria dos Palácios Presidenciais, Rogério Carvalho, o saldo das perdas é incalculável por seu valor histórico e artístico.





A galeria dos ex-presidentes foi completamente destruída, e quadros presentes nos corredores foram rasurados. Algumas imagens mostram retratos vandalizados com desenhos de bigodes em referência ao líder nazista, Adolf Hitler.





Entre as obras artísticas e históricas danificadas está o mural “As Mulatas” de Di Cavalcanti, avaliada em R$ 8 mihões, uma escultura assinada pelo artista plástico Frans Krajcberg e o relógio de Balthazar Martinot, uma das duas únicas peças do relojoeiro do rei francês Luís XIV ainda existentes no mundo e que foi dado de presente ao rei português, Dom João VI.

Congresso Nacional

No Congresso Nacional, os corredores também carregam as marcas dos atos terroristas de domingo. A divisa do Salão Verde, da Câmara dos Deputados, e o Salão Azul, do Senado, por exemplo, foi completamente destruída, bem como as vidraças da fachada do prédio.





A maquete tátil do congresso foi danificada, e diversas estátuas e obras de arte tiveram de passar por um processo de limpeza após a invasão. Além de destruir o patrimônio, os vândalos ainda deixaram excrementos nos prédios públicos, o que pode, de acordo com o governo federal, ajudar no processo de identificação dos responsáveis





No Senado, obras de arte presentes no museu do prédio foram danificadas e presentes enviados ao parlamento por delegações estrangeiras foram saqueados.





Ao longo do dia, parlamentares fizeram vídeos e fotos mostrando os estragos feitos pelos golpistas dentro dos gabinetes. O deputado federal Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara foi um dos que mostrou os sinais de vandalismo nos escritórios do partido dentro da casa legislativa

Restauradores avaliam estado e fazem limpeza de escultura de Alfredo Ceschiatti na Câmara dos Deputados (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados )

STF

O Supremo Tribunal Federal é um dos alvos mais recorrentes das manifestações bolsonaristas. Durante os ataques de vandalismo, o grupo invadiu o prédio e fez ataques específicos a desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, que teve a porta de seu gabinete arrancada





Em nota, o STF afirma que a Polícia Federal realizou uma perícia técnica no prédio da corte nesta segunda-feira. Uma perícia externa foi feita com drones e, durante a tarde, iniciaram os trabalhos internos. O edifício-sede está interditado até a conclusão da análise.





Ainda segundo o STF, o trabalho de catalogar e quantificar os prejuízos causados pelas ações terroristas será realizado após as perícias técnicas. Os anexos 1 e 2 do prédio não foram alvos de vandalismo e funcionaram normalmente nesta segunda.

Canal de denúncia

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou a abertura de um canal de denúncia para coletar informações sobre os atentados ocorridos no Congresso e no Palácio do Planalto.





As denúncias são feitas de forma anônima e devem ser enviadas ao e-mail denuncia@mj.gov.br.