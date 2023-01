Bolsonarista de Sete Lagoas faz vídeo com quadro de Bolsonaro em invasão

O empresário aparece em vídeo segurando quadro com a foto do ex-presidente, durante invasão ao Congresso Nacional (foto: Reprodução/redes sociais)

O homem que aparece em vídeo, que circula nas redes sociais, segurando um quadro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seria o empresário do segmento de roupas íntimas, Alcimar Francisco da Silva, de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. Ele estava ao lado de outro militante bolsonarista durante a invasão do Congresso Nacional, nesse domingo (8/1).





No vídeo, o empresário se aproxima do quadro e afirma: "Meu herói aqui, estou na casa dele, na nossa casa", se referindo à imagem do ex-presidente.

Após a declaração, o militante continua caminhando e filmando a invasão e depredação do Congresso. A galeria onde ficavam expostos os quadros dos ex-presidentes do Brasil também foi saqueada e vandalizada.





Invasão de militantes bolsonaristas





Na tarde desse domingo, bolsonaristas radicais invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto e vandalizaram os prédios dos Três Poderes da República.





Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver militantes quebrando vidraças e depredando os espaços. Até o fim da noite, cerca de 200 pessoas tinham sido detidas , segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Já na manhã desta segunda-feira (9/1), 1.200 bolsonaristas foram detidos no Quartel General do Exército, em Brasília, e encaminhados à Polícia Federal.