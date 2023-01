Invasão em Brasília: 29 suspeitos de participação são presos em Uberaba

Momento da chegada do ônibus na Delegacia da PF, em Uberaba (foto: PF/Divulgação)

Os eleitores extremistas de Bolsonaro não aceitam a vitória de Lula na votação do dia 30 de outubro de 2022 e pedem intervenção do Exército na política brasileira.



Para garantir o respeito à democracia e à lei, Lula decretou intervenção federal nas forças de segurança de Brasília até o dia 31 de janeiro. Por sua vez, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento por 90 dias do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB). Os vândalos quebraram vidraças, mobílias e equipamentos como computadores, impressoras, televisores e câmeras. Nem mesmo um quadro de autoria do pintor Di Cavalcanti e um vitral da artista plástica Marianne Peretti escaparam da ação. Vídeos dos próprios presentes no tumulto mostraram os rastros de destruição ao patrimônio público. Os eleitores extremistas de Bolsonaro não aceitam a vitória de Lula na votação do dia 30 de outubro de 2022 e pedem intervenção do Exército na política brasileira.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou na BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, um ônibus que retornava de Brasília com 27 passageiros e dois motoristas suspeitos de envolvimento nos atos de vandalismo no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. O veículo tinha como destino a cidade paulista de Rio Claro.Os suspeitos foram levados à Delegacia da Polícia Federal em Uberaba. Eles estão prestando depoimento ao delegado da corporação, Mário Alexandre Veloso Aguiar. Não há previsão de término das oitivas. Já o ônibus está apreendido.Flávio Dino, ministro da Justiça do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , afirmou que um dos principais objeitvos das apreensões é identificar os financiadores que locaram os veículos utilizados nos atos antidemocráticos na capital federal.Cerca de 4 mil apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estiveram em Brasília neste domingo (8). A multidão de verde e amarelo furou o bloqueio de policiais e correu rumo ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal.