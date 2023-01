Vídeo: grupo bolsonarista saiu de Ipatinga para ato golpista em Brasília

Milhares de bolsonaristas invadiram e depredaram prédios públicos na capital federal (foto: Sergio Lima / AFP) Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo bolsonaristas lotando um ônibus que saiu de Ipatinga para Brasília para participação nos atos golpistas do último domingo (8/1). Nas imagens, um homem filma os passageiros e afirma que o veículo está deixando a cidade no Vale do Aço no sábado (7/1) rumo à capital federal.













Na gravação, os ocupantes do ônibus também gritam “vamos invadir Brasília” e a frase é repetida por outros manifestantes. Desde o fim da eleição presidencial, grupos bolsonaristas protestam por todo o Brasil contra o resultado democrático das urnas. O movimento se iniciou com o fechamento de rodovias, se perpetuou com acampamentos em frente a quartéis do exército e culminou na invasão da sede dos poderes na capital federal.





A reportagem consultou a Polícia Federal para saber se algum dos ônibus detidos durante a operação de segurança que sucedeu os ataques terroristas em Brasília partiu de Ipatinga. Até a última atualização desta matéria, não houve resposta. A cidade do Vale do Aço deu vitória a Bolsonaro nas eleições com 65,12% dos votos válidos no segundo turno.