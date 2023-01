Posse de Lula: público pede ao presidente que não anistie Bolsonaro

Populares se concentraram em frente ao Planalto para assistir à posse de Lula (foto: EVARISTO SA / AFP) Leia mais: Macron sobre posse de Lula: 'Ordem e Progresso: Brasil honra seu lema' Momentos antes, durante o discurso, Lula prometeu encabeçar um governo inclusivo . "Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para nosso luminoso futuro em comum, e não para o retrovisor de um passado de divisão e intolerância", disse.



Antes, no Congresso Nacional, ele



Acompanhe a posse de Lula. Antes, no Congresso Nacional, ele teceu críticas à postura de Bolsonaro diante da pandemia . Ele chamou o governo passado de "negacionista, obscurantista e insensível à vida". "As responsabilidades por este genocídio hão de ser apuradas e não devem ficar impunes", criticou.

O discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto neste domingo (1°/1), após a cerimônia de posse, foi interrompido com gritos populares contra o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).Sob o cântico "sem anistia", os espectadores da solenidade pediram que a nova gestão atue para responsabilizar agentes da administração anterior no enfrentamento à COVID-19. O grito foi entoado em meio a uma brecha no discurso. Enquanto a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, passava as páginas, Lula bebeu um pouco de água. Populares, então, aproveitaram o breve silêncio para pedir que não haja anistia.