Duda Salabert analisa crescimento de atos neonazistas: 'violência absurda'

A deputada federal eleita, Duda Salabert (PDT), falou, em entrevista aonesta terça-feira (29/11), sobre o crescimento de grupos neonazistas no Brasil, relacionou o fenômeno à crise econômica e ao surgimento de governos autoritários.

A parlamentar apontou, ainda, os desafios que a educação vai enfrentar no combate aos atos violentos em instituições de ensino e

classificou o ataque à escola municipal de Contagem, na Grande BH, como “um ato de vandalismo de uma violência absurda”.

A Escola Municipal José Silvino Diniz, no Bairro Solar do Madeira, foi invadida durante a madrugada de hoje, vandalizada e pichada com frases e símbolos neonazistas