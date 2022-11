Atirador invade escolas e mata três no Espírito Santo

A suspeita é de que o autor estudava em uma das escolas (foto: Redes sociais/Reprodução)

Um atirador abriu fogo contra adolescentes em duas escolas de Aracruz, município do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (25/11). Informações preliminares apontam pelo menos três mortos e nove feridos no ataque.Conforme a Polícia Militar da região, o autor seria estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, onde ocorreram os primeiros disparos. Com uma pistola, ele disparou dentro da sala dos professores e em salas de aula da escola.Logo em seguida, ele invadiu também a Escola Darwin, da rede particular, e disparou contra outros adolescentes. Ambas escolas estão localizadas na Av. das Palmeiras, no bairro Coqueiral. As vítimas ainda não foram identificadas.Câmeras do circuito de segurança de uma das escolas mostram o jovem aparentemente fardado, usando chapéu e uma máscara de caveira. Ele fugiu em um carro de cor dourada e ainda não foi localizado.A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros também foram acionados para atender a ocorrência. Ainda não há confirmação do número exato de vítimas.Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação de alunos e professores após o ataque na escola Primo Bitti.Pelo Twitter, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), confirmou o ataque às instituições de ensino e informou que acompanha a investigação.