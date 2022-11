Lula em Brasília: 'Esse país vai voltar à normalidade'

Segundo o petista, sua prioridade é resgatar a dívida que o país "tem com o povo pobre", principalmente as crianças que estão atrasadas com os estudos.“Nós voltamos a governar o país. Não há tempo para vingança, raiva ou ódio, o tempo é de governar. Eu pretendo trabalhar 24 horas por dia, não vou trabalhar apenas três, quatro horas porque temos uma dívida a resgatar com o povo pobre desse país”, disse.

“(Dívida) com milhões de crianças que, durante a pandemia, não tiveram a oportunidade de estudar e estão atrasadas àquelas que puderam. Então esse país vai voltar à normalidade”, afirmou.

Já à tarde, o petista esteve com os membros do Judiciário. A agenda foi com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.