Zema sobre primeiras conversas com Lula: 'Questão de tempo'

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, durante entrevista em evento empresarial nesta quarta-feira, em Belo Horizonte (foto: Matheus Muratori/EM/DA Press)

O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta quarta-feira (09/11) que as primeiras conversas com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são uma "questão de tempo". Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição derrotado na eleição presidencial deste ano, o mineiro garantiu relação "republicana" com Lula, com quem ainda não conversou após o resultado da eleição.