Zema retoma agenda após derrota do aliado Bolsonaro

Bolsonaro e Zema, que venceu no primeiro turno com 56,18%, durante campanha em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) Romeu Zema (Novo), governador reeleito de Minas Gerais, retomou nesta terça-feira (08/11) a agenda de governo após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, em 30 de outubro (penúltimo domingo). Foram as primeiras atividades oficiais de Zema desde a vitória de Lula sobre o aliado Bolsonaro.









Zema apoiou Felipe d'Ávila (Novo) para a Presidência da República no primeiro turno da eleição presidencial - o novista teve 0,47% dos votos válidos, em 2 de outubro. Dias depois, o governador anunciou apoio a Bolsonaro no segundo turno. Até então, o candidato à reeleição teve como cabo eleitoral oficial em Minas o senador Carlos Viana (PL-MG).

Na disputa ao Governo de Minas, Carlos Viana ficou em terceiro, com 7,23%. Zema venceu no primeiro turno com 56,18%. O segundo colocado foi Alexandre Kalil (PSD), candidato apoiado por Lula, com 35,08%.





No segundo turno, em encontro com prefeitos mineiros, o governador reeleito revelou empenho na campanha bolsonarista. "Vamos precisar trabalhar muito nos próximos 15 dias. Eu mesmo tenho dedicado boa parte do meu tempo a estar divulgando as causas que o Brasil precisa, que o nosso candidato Bolsonaro sabe melhor do que ninguém", afirmou Zema, que também atuou como coordenador da campanha bolsonarista.