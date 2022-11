Reunião entre Arthur Lira e Lula ocorre em 'clima amistoso, de diálogo'

A reunião entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira (PP-PR), transcorreu em clima amistoso nesta quarta-feira (9/11). Os dois conversaram por cerca de uma hora e meia na residência oficial da Presidência da Câmara, no Lago Sul, Brasília.

Participaram do encontro também o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e o coordenador técnico da transição, o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT), bem como a presidente do partido Gleisi Hoffmann (PT-RS), o vice José Guimarães (PT-CE), entre outras autoridades e parlamentares da cúpula do PT, como o líder na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), e os deputados Alencar Santana (SP) e Odair Cunha (PT-MG).

Nem Lula nem Lira falaram à imprensa. Após o encontro, o presidente eleito se dirigiu à residência oficial da Presidência do Senado, que fica a poucos metros de distância, para uma reunião marcada com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Lira e Lula conversaram por cerca de uma hora e meia na residência oficial da Presidência da Câmara (foto: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Segundo o vice-presidente do PT, José Guimarães, o diálogo com Lira transcorreu tranquilamente. "Clima amistoso, de diálogo, de busca por uma parceria para a construção do Brasil", disse ao deixar o local. De acordo com Guimarães, a PEC da transição não foi discutida. Ele afirmou ainda que haverá uma reunião entre todas as bancadas da Câmara.