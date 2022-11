MDB anuncia que Renan Calheiros fará parte da equipe de transição

Renan Calheiros é senador da República pelo MDB (foto: Ricardo Stuckert) O deputado federal e presidente do MDB, Baleia Rossi, divulgou hoje (09), via redes sociais, os nomes do partido que farão parte da equipe de transição do novo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Dentre os indicados, os senadores Renan Calheiros (MDB) e Jarder Barbalho (MDB) farão parte do Conselho Político da Transição.





Baleia Rossi afirmou que os nomes foram escolhidos com base no plano de governo da ex-candidata à presidência do MDB , a senadora Simone Tebet, que participou ativamente da campanha de Lula no segundo turno, e também, com foco na “garantia dos R$ 600 para o Bolsa Família e o aumento real do salário mínimo”. Tebet faz parte da equipe de transição na área de Assistência Social.

No atual momento, também é fundamental termos parlamentares experientes para a construção de um relacionamento harmônico com o Congresso. Por isso o MDB também indicou os senadores Jader Barbalho (PA) e Renan Calheiros (AL) para compor o Conselho Político da Transição. %u2014 Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) November 9, 2022





O presidente também ressaltou que a defesa da reforma tributária, do pacto federativo e a atualização da tabela do SUS também são pontos-chave dos nomes indicados. O coordenador do programa de governo e ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (MDB), foi outro nome citado por Baleia e irá atuar na área de Indústria e Comércio, que poderá ser um novo ministério na gestão petista. O deputado federal ressaltou ainda, que, novos nomes poderão ser indicados pela sigla.





Ontem (8), ele e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, formalizaram o convite para que o MDB componha o conselho político do governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Na coletiva de imprensa que divulgou a parceria, Gleisi agradeceu o apoio da legenda à campanha de Lula, especialmente da senadora Simone Tebet pelo envolvimento no segundo turno.





Em resposta ao convite, Rossi afirmou que o tema seria discutido com líderes do partido, mas sinalizou que há, entre os emedebistas, um "espírito colaborativo para isso”.





"Fiz algumas ponderações à presidente Gleisi, principalmente em relação a algumas pautas que são caras ao MDB como a reforma tributária, que é um dos assuntos que nos debruçamos nos últimos três anos”, disse Rossi.