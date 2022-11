Em Brasília, Lula se encontra hoje com chefes de Poderes

Lula inicia os encontros com os chefes de Poderes em Brasília com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (foto: Ricardo Stuckert) O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , já está em Brasília desde a noite de terça-feira (08) para iniciar os trâmites da transição de governo e, também, para começar os trabalhos de diálogo com membros do Congresso Nacional e outros Poderes da República. A primeira agenda do dia, logo na manhã desta quarta-feira (09), é com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), na residência oficial da Casa.

Estamos empenhados na construção de um futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras, com muita democracia. Hoje estou em Brasília. Bom dia. %u2014 Lula (@LulaOficial) November 9, 2022





É a primeira vez que Lula vai a Brasília desde o domingo (30/10) em que foi eleito no segundo turno. Junto com o petista, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSD) , o ex-ministro e membro da equipe de transição, Aloizio Mercadante (PT), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e os deputados federais Odair Cunha (PT-MG) e Reginaldo Lopes (PT-MG) estarão presentes na reunião com Lira.

Já na tarde desta quarta-feira, o petista se encontrará com os membros do Judiciário. A agenda será com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes





Durante entrevista coletiva de imprensa ontem (8), Alckmin mencionou um encontro com a presidente do STJ, a ministra Maria Thereza de Assis Moura, mas a agenda não foi confirmada até então.