Desespero de bolsonaristas com eleição de Lula viraliza; veja vídeos

Uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL) viralizou nas redes sociais ao aparecer em um vídeo lamentando a derrota do atual presidente parao Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ato de "desespero" da bolsonarista foi gravado em João Pessoa, Paraíba, em frente ao Exército Brasileiro.

"Nós estamos desesperados senhor. Não deixa o Brasil ser tomado por esse mal. Senhor escuta, senhor me escuta. Perdoa senhor os nossos pecados", proclama a bolsonarista em frente ao Exército Brasileiro.

Outro vídeo em que aparecem apoiadores do presidente lamentando em um muro de um Centro de Instrução de Operações Especiais também viralizou nas redes sociais. O momento foi caracterizado como uma "versão patriota do muro das lamentações".

Com uma placa escrito 'Forças Armadas salvem o Brasil', uma apoiadora do presidente também viralizou nas redes sociais ao aparecer "protestando" sobre o resultado das eleições enquanto estava amordaçada.

Parte dos apoiadores de Bolsonaro rejeitam a derrota nas urnas no segundo turno, quando Lula ganhou as eleições com 60 milhões de votos . Desde então, bolsonaristas que questionam a vitória de Lula (PT) fazem protestos em todo o país.