Influencer bolsonarista quer vídeo de Lula hoje para não criar teorias

Influencer bolsonarista pede ao petista que apareça em um vídeo e que comprove ser do dia (foto: Reprodução/Redes Sociais/Nelson Almeida/AFP) A influenciadora bolsonarista Paula Marisa disse que se o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não aparecer em um vídeo hoje irá criar teorias conspiratórias sobre a saúde do petista. Há alguns dias, Marisa tem questionado a aparição do petista. Segundo ela, todas as notícias do Lula pós-eleições foram feitas com fotos e vídeos antigos.









Nos últimos dias, Paula Marisa tem questionado os seus seguidores sobre a presença do presidente eleito . "Alguém viu o Lula aqui? Vejo apenas carros", questionou ao republicar um vídeo do petista deixando a capital de São Paulo.

Se até o fim do dia de hoje não aparecer um VÍDEO do Lula falando, eu começarei a tecer teorias conspiratórias nesta rede social.

Estão avisados — Paula Marisa (@profpaulamarisa) November 9, 2022

Alguém viu o Lula aqui? Vejo apenas carros — Paula Marisa (@profpaulamarisa) November 8, 2022

"Cadê o Lula? Pq estão postando fotos antigas?", questionou em outra publicação.





"O Lula só tem um sapato e uma roupa? Fotos que dizem ser atuais e as fotos da viagem de Abril/20. Apareça, faça um discurso, poste uma foto com o jornal do dia, acabe com esses boatos, Lula!", teorizou em outra publicação.

Cadê o Lula? Pq estão postando fotos antigas? — Paula Marisa (@profpaulamarisa) November 8, 2022