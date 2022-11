Vitor Belfort compartilha fake news sobre suposto 'General Benjamim Arrola'

Vitor Belfort, lutador de MMA (foto: Reprodução/Twitter Vitor Belfort)

O lutador de artes marciais mistas (MMA) Vitor Belfort compartilhou nessa segunda-feira (7/11) uma informação falsa sobre um suposto general do Exército Brasileiro a respeito de fraude eleitoral no pleito deste ano.Em publicação no Stories do Instagram, o vulgo "General Benjamin Arrola" teria dado ordem para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se pronunciar sobre o segundo turno da eleição presidencial, o que não procede."URGENTE: o General Benhamim Arrola das Forças Armadas declarou que o Exército deu 24 horas para que o TSE explique o que houve nas urnas no domingo. Segundo ele, as forças armadas já estão apostos para a tomada do poder caso não haja nenhuma explicação coerente", diz a mensagem, junto de uma enquete que questionava se "houve corrupção nas urnas".