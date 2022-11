Lula em Brasília: veja os encontros com Lira, Pacheco, Weber e Moraes

Presidente eleito também foi acompanhado pelo seu vice, Geraldo Alckmin (PSB) (foto: Ricardo Stuckert / Nelson Jr./SCO/STF)





"Estamos empenhados na construção de um futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras, com muita democracia", publicou o petista em suas redes sociais antes dos compromissos. Lula foi acompanhado por aliados e pelo futuro vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), que coordena a transição.

Encontro com Lira

A reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira (PP-PR), transcorreu em clima amistoso . Ambos conversaram por cerca de uma hora e meia na residência oficial do parlamentar, no Lago Sul.





Segundo o vice-presidente do PT, José Guimarães, o diálogo com Lira transcorreu tranquilamente. "Clima amistoso, de diálogo, de busca por uma parceria para a construção do Brasil", disse ao deixar o local.

Reunião com Pacheco

Após o primeiro encontro, Lula se dirigiu à residência oficial da Presidência do Senado, que fica a poucos metros de distância, para uma reunião seguida de um almoço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Weber e Moraes

No fim da tarde, o presidente eleito se encontrou com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) . Entre os presentes, a presidente do órgão, Rosa Weber. Lula também se encontrou com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.





"Hoje em Brasília, seguindo o diálogo com presidentes dos poderes, me reuni agora à tarde com a presidenta do STF, Rosa Weber e ministros da Corte Suprema", publicou.

Hoje em Brasília, seguindo o diálogo com presidentes dos poderes, me reuni agora à tarde com a presidenta do STF, Rosa Weber, e ministros da Corte Suprema.



%uD83D%uDCF8: @ricardostuckert pic.twitter.com/Kr4UHqDMMA %u2014 Lula (@LulaOficial) November 9, 2022

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), passou a quarta-feira (9/11) em Brasília para compromissos neste início de transição de governo e dialogar com membros do Congresso Nacional e do Poder Judiciário.