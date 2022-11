Lula se encontra com Rosa Weber e ministros do STF, em Brasília

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou na tarde desta quarta-feira (9/11) com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Rosa Weber, na sede da corte, em Brasília. Ele chegou ao prédio do Supremo por volta das 16h.

Lula em conversa com a presidente do STF, Rosa Weber, e outros ministros da Corte

Em sua primeira visita a Brasília desde que venceu o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa eleitoral, Lula já se encontrou com os líderes do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD) e Arthur Lira (Progressistas), e, após conversa com Rosa Weber e outros ministros do STF,, se encontraria com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes.