PSTU divulga amanhã posicionamento sobre apoio no 2º turno

"O PSTU foi uma das primeiras organizações a defender o Fora Bolsonaro e Mourão e, principalmente, através da ação direta, ou seja, com o povo na rua derrubando esse governo genocida. (...) Hoje, segue sendo preciso derrotar Bolsonaro, mas também o seu projeto autoritário, o bolsonarismo e a ultradireita como um todo", escreveu o partido em seu site oficial.

Posicionamentos





O PDT, assim como Ciro Gomes, declarou apoio a Lula . O anúncio foi feito pelo Carlos Lupi, presidente nacional do partido, na última terça-feira (4/10). "Tomamos uma decisão unânime, sem um voto contrário, eu repeti isso três vezes, que se tivesse voto contrário podia registrar em ata, a decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula. Chamamos de candidatura do 12 + 1", disse.









Assim como o MDB, o partido União Brasil deixou que os membros se posicionassem a partir dos seus ideais. "Em um partido tão grande é natural que haja posições divergentes. Por isso, em respeito à democracia intrapartidária, a direção nacional do União Brasil decide liberar seus diretórios e filiados para que sigam seus próprios caminhos, com responsabilidade, no segundo turno das eleições presidenciais e estaduais", comunicou o Presidente Nacional do partido União Brasil.













No âmbito estadual, os governadores Ibaneis Rocha (MDB) , do Distrito Federal, Romeu Zema (Novo) , de Minas, Rodrigo Garcia (PSDB), de São Paulo, Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, Ronaldo Caiado (União), de Goiás, declararam apoio ao presidente Jair Bolsonaro.