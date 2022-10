Ibaneis declara apoio 'de coração' a Bolsonaro no 2º turno

Ibaneis Rocha e Jair Bolsonaro no anúncio do apoio do governador (foto: Reprodução/YouTube Jovem Pan News) O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu o apoio, nesta quarta-feira (5), do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).





"A gente tem conseguido trabalhar aqui na cidade em plena harmonia então nada mais natural do que esse apoio agora no segundo turno ao presidente Bolsonaro", disse.





"É um apoio que vai de coração. Vamos correr as ruas do Distrito Federal junto com a população, em especial a população mais carente da nossa cidade, pra que a gente consiga os votos pra reeleger o presidente", completou.

Ibaneis foi ainda elogioso ao que chamou de parceria efetiva com o governo, e minimizou divergências durante o combate à pandemia da Covid-19.

Ele disse que não faltou recursos aos entes da federação. Bolsonaro, por sua vez, disse que isso é "coisa do passado".

O governador do DF optou por acompanhar as recomendações científicas à época, com isolamento social, criticado pelo presidente.





Questionado sobre o posicionamento da ex-presidenciável do seu partido, Simone Tebet, que sinaliza apoio a Lula, Ibaneis disse que ela tomará decisão cada vez mais isolada.

O governador disse ainda nunca ter sido procurada pela então candidata, nem outros gestores nos estados do MDB.

Ele disse que conversou com o presidente do partido, Baleia Rossi, que deve liberar os correligionarios a declararem voto como melhor acharem.

"Nós temos uma bancada muito forte que foi eleita agora, MDB aumentou na Câmara dos Deputados, e essa bancada vem exatamente das pessoas que votaram com o presidente Bolsonaro", afirmou.