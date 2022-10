Soraya Thronicke sobre 2º turno: 'Irei me abster'

"Em um partido tão grande é natural que haja posições divergentes. Por isso, em respeito à democracia intrapartidária, a direção nacional do União Brasil decide liberar seus diretórios e filiados para que sigam seus próprios caminhos, com responsabilidade, no segundo turno das eleições presidenciais e estaduais", comunicou em nota Luciano Caldas Bivar, Presidente Nacional do partido União Brasil.

"A maioria dos brasileiros é contra a polarização,e em respeito,irei me abster.Não apoio nenhum dos candidatos q estão no 2° turno.Isso ñ muda meus posicionamentos, q todos já conhecem. Apenas me reservo ao dto que a Constituição me confere. Silêncio tb é liberdade de expressão.", escreveu Soraya no Twitter. "Ainda vivemos em uma democracia?", completou em outra publicação.

Anteriormente, Soraya já tinha se posicionado dizendo que não iria apoiar nenhum dos candidatos e chamou tanto Lula quanto Bolsonaro de bandidos . "Nenhum desses bandidos merecem o meu apoio. Perder vc pode significar muito pra mim, mas nunca deixará de ser pessoal. Obrigatoriamente preciso ser impessoal. O Brasil está acima da Soraya. Entenda isso, por favor!", escreveu Soraya. A publicação foi deletada pela senadora.





O posicionamento de Soraya não vem agradando internautas, que lançaram críticas pela senadora se manter isenta.





Alguns usuários relembraram que a senadora era aliada da base de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 e alegaram que "se calar, é consentir". Outros internautas questionaram o posicionamento da senadora, uma vez que ela foi diversas vezes atacada pelo presidente Jair Bolsonaro durante os debates e declarações.

Pelo jeito aquele papo de onça era maior mentira, na vida real não passa de linha auxiliar do fascismo bolsonarista. Que patético!



A Senhora só se candidatou para fazer graça e gerar memes. %u2014 Lázaro Rosa %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDEA9 (@lazarorosa25) October 6, 2022

Sério @SorayaThronicke ? Logo você que foi vítima de ataques absurdos desse demônio?

A senhora não esteve ao longo de toda pandemia fiscalizando o que aconteceu nesse país? A CPI? Os quase 700 mil mortos? Nada disso faz diferença na hora da escolha? Pensa com carinho! %u2014 Tico Santta Cruz (@Ticostacruz) October 6, 2022