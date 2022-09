Qual o número de Dirlene Marques na disputa ao Senado nas eleições?

O candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) ironizou nesta sexta-feira (30/09) falas do presidenciável Luiz Felipe d'Ávila (Novo), que elogiou no debate presidencial da TV Globo o governador mineiro Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição. Kalil diz que o "coração enche de alegria" ao ver d'Ávila se pronunciar.

"Cada hora que aquele cara despreparado fala, meu coração enche de alegria. Eu só queria que ele falasse aquilo, para todo mundo ver o nível que eles são", iniciou, em entrevista coletiva nesta sexta.

D'Ávila participou do debate presidencial realizado essa quinta-feira (29) pela TV Globo e, por uma vez, citou Zema. Para o candidato do Novo à Presidência da República, o atual governador de Minas tem um governo "limpo, impoluto".

"O nosso governador Romeu Zema, em Minas Gerais, governou o tempo inteiro sem fazer nenhum acordo. Governo limpo, impoluto. Governou o tempo inteiro sem fazer nenhuma concessão a essa ala podre", disse D'Ávila. pic.twitter.com/0eoKiYZoPZ %u2014 Estado de Minas (@em_com) September 30, 2022

Eleições 2022

O primeiro turno das eleições ocorre no domingo, 2 de outubro. O segundo turno, caso necessário, será realizado no dia 30 do mesmo mês.Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Padre Kelmon (PTB), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC) são outros candidatos à Presidência da República.