Estado de Minas e TV Alterosa entrevistam hoje Marcus Pestana

Marcus Pestana (PSDB) participa nesta quarta-feira (29/9) da série de entrevistas do grupo Diários Associados com os candidatos ao Governo de Minas nas eleições de 2022.

Às 17h30, Pestana participa do "EM Entrevista", transmitido ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube e também no em.com.br . O programa terá 40 minutos de duração.